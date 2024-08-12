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Росатом: удар ВСУ по оборудованию ЗАЭС можно оценить, как факт ядерного терроризма

Атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) по оборудованию Запорожской АЭС можно оценить, как факт ядерного терроризма, сообщает Росатом.

В Росатоме отреагировали на ситуацию с Запорожской АЭС
© РИА Новости
"Обращаем внимание, что сегодняшний удар был нанесен по оборудованию АЭС, главной задачей которого является охлаждение воды в режиме нормальной эксплуатации станции. Таким образом, данное событие можно характеризовать, как факт ядерного терроризма со стороны украинских властей", - говорится в сообщении госкорпорации.

В Росатоме отметили, что "украинский режим в течение продолжительного времени планомерно пытается атаковать Запорожскую АЭС и город Энергодар".

"В апреле этого года была предпринята массовая атака беспилотниками по городу и по ЗАЭС - были ранены три человека, один из них тяжело. В июне ВСУ нанесли удар по одному из постов радиационного контроля ЗАЭС, расположенному в Великой Знаменке. Также в июне подстанция "Луч", обеспечивающая электроэнергией Энергодар и близлежащие населенные пункты, была серьезно повреждена в результате попадания вражеских БПЛА. 3 июля была совершена атака ВСУ на подстанцию "Радуга", где проводились работы по оптимизации схемы электроснабжения Энергодара. По подстанции пришлось три удара дронами-камикадзе квадрокоптерного типа. Пострадали девять сотрудников Запорожской атомной станции", - напомнили в Росатоме.

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