В Росатоме отреагировали на ситуацию с Запорожской АЭС

Атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) по оборудованию Запорожской АЭС можно оценить, как факт ядерного терроризма, сообщает Росатом.
"Обращаем внимание, что сегодняшний удар был нанесен по оборудованию АЭС, главной задачей которого является охлаждение воды в режиме нормальной эксплуатации станции. Таким образом, данное событие можно характеризовать, как факт ядерного терроризма со стороны украинских властей", - говорится в сообщении госкорпорации.
В Росатоме отметили, что "украинский режим в течение продолжительного времени планомерно пытается атаковать Запорожскую АЭС и город Энергодар".
"В апреле этого года была предпринята массовая атака беспилотниками по городу и по ЗАЭС - были ранены три человека, один из них тяжело. В июне ВСУ нанесли удар по одному из постов радиационного контроля ЗАЭС, расположенному в Великой Знаменке. Также в июне подстанция "Луч", обеспечивающая электроэнергией Энергодар и близлежащие населенные пункты, была серьезно повреждена в результате попадания вражеских БПЛА. 3 июля была совершена атака ВСУ на подстанцию "Радуга", где проводились работы по оптимизации схемы электроснабжения Энергодара. По подстанции пришлось три удара дронами-камикадзе квадрокоптерного типа. Пострадали девять сотрудников Запорожской атомной станции", - напомнили в Росатоме.