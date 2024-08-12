В Росатоме отреагировали на ситуацию с Запорожской АЭС

Атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) по оборудованию Запорожской АЭС можно оценить, как факт ядерного терроризма, сообщает Росатом.

"Обращаем внимание, что сегодняшний удар был нанесен по оборудованию АЭС, главной задачей которого является охлаждение воды в режиме нормальной эксплуатации станции. Таким образом, данное событие можно характеризовать, как факт ядерного терроризма со стороны украинских властей", - говорится в сообщении госкорпорации.

В Росатоме отметили, что "украинский режим в течение продолжительного времени планомерно пытается атаковать Запорожскую АЭС и город Энергодар".