Летевший из Варшавы в Нью-Йорк самолет вернулся из-за сообщения о бомбе

Самолет польской авиакомпании LOT, выполнявший рейс из Варшавы в международный аэропорт Ньюарк Либерти в 24 км от Нью-Йорка, был вынужден вернуться в польскую столицу из-за ложного сообщения о бомбе на борту. В результате инцидента задержаны восемь человек. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика агентству PAP и полиция Варшавы.

"После получения сигнала о потенциальной угрозе на борту самолета, выполнявшего рейс LO11 из Варшавы в Ньюарк в США, капитан в соответствии с процедурой принял решение о возвращении в Варшаву", - заявила пресс-служба LOT.

После приземления в польской столице все пассажиры были эвакуированы с борта самолета, рейс был отменен.

В результате расследования инцидента полиция задержала восемь человек в возрасте от 23 до 60 лет, им вменяется "ложное предупреждение о наличии бомбы на борту".