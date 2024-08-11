Возникший после атаки ВСУ пожар на Запорожской АЭС локализовали

Пресс-служба Запорожской АЭС заявил о локализации на территории станции пожара, возникшего в результате атаки украинских военных.

Об этом говорится в Telegram станции.

«Пожар в районе расположения градирен ЗАЭС, возникший в результате обстрела ВСУ, локализован и угроз дальнейшего горения нет», — отмечается в заявлении.

Вместе с этим вновь подчёркивается, что нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации ЗАЭС нет.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил о возгорании на объекте охладительных систем ЗАЭС из-за обстрела ВСУ.

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские военные атаковали Запорожскую АЭС запущенным из Никополя дроном-камикадзе.