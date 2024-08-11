Инфраструктура Запорожской АЭС (ЗАЭС) впервые за все время обстрелов и атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) получила настолько серьезные повреждения. Об этом ТАСС сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

"Инфраструктура Запорожской атомной электростанции впервые получила серьезные повреждения в результате удара ВСУ", - сказала Яшина.

Она уточнила ТАСС, что ВСУ нанесли удар по ЗАЭС, используя дрон-камикадзе. При этом, по ее словам, возгорание на объекте охладительных систем станции никак не сказалось на ее работе. "Градирня нужна для охлаждения. В данный момент блоки остановлены, и градирня не задействована в охлаждении. Достаточно работы брызгальных бассейнов", - пояснила директор по коммуникациям станции.

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Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что охладительные системы ЗАЭС загорелись в результате удара ВСУ. По его словам, все шесть энергоблоков станции находятся в холодном останове, угрозы парового взрыва нет, при этом радиационный фон вокруг АЭС и города Энергодара остается в норме.