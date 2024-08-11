В районе расположения градирен ЗАЭС из-за обстрела ВСУ произошел пожар

Пожар на Запорожской АЭС после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Энергодару разгорелся в районе градирен. Как сообщается в Telegram-канале ЗАЭС, на работу станции возгорание не повлияло.

"В результате обстрела ВСУ на берегу в районе расположения градирен ЗАЭС разгорелся пожар. На месте пожара работают сотрудники МЧС, ведется ликвидация очагов возгорания. На работе станции возгорание никак не сказалось", - сказано в сообщении.

Градирня - специальное устройство для охлаждения большого количества воды посредством направленного потока воздуха. Градирни большой производительности применяются для охлаждения теплообменных аппаратов, в частности, на ТЭС и АЭС.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что охладительные системы ЗАЭС загорелись в результате удара ВСУ. По его словам, все шесть энергоблоков станции находятся в холодном останове, угрозы парового взрыва нет, при этом радиационный фон вокруг АЭС и города Энергодара остается в норме.