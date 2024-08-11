Лебедев: склады с ракетным топливом поражены в Сумской области

Склады с ракетным топливом, а также боевыми частями ракет поражены в городе Шостка Сумской области. Такими данными поделился координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

В беседе с РИА Новости он отметил, что местные жители слышали мощный взрыв, за которым последовала небольшая серия взрывов послабее. Лебедев объяснил, что в подземной части Шосткинского завода «Свема» производят некие химикаты.

«Сопротивление сообщает, что ракетное топливо для ракет РСЗО. А также кассетное вооружение для РСЗО. Один из складов использовали как хранилище для ракет РСЗО», — отметил он.

Ранее Лебедев сообщил о прилёте по военной части на окраине Одессы, где расположены склады с боекомплектами.