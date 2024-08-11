Глава СК поручил возбудить дело о нападении на пассажира автобуса в Москве

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о нападении на пассажира автобуса в Москве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительной информации, мужчина напал на пассажира рейсового автобуса после сделанного замечания.

Как отметили в ведомстве, по данному факту организована процессуальная проверка.

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Кроме того, Бастрыкин поручил представить доклад о первоначально установленных обстоятельствах.

Суд Москвы ранее арестовал гражданку Узбекистана Зохиду Кодирову, обвиняемую в нападении на кондуктора. Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 29 сентября.