В Югре обнаружили тела двух детей, пропавших с группой хантов

Тела двух детей 2023 и 2022 годов рождения, пропавших вместе с группой хантов при передвижении в сторону одного из стойбищ, обнаружили в Югре.

Как сообщили в региональном следственном управлении СК России, тела находились в перевернувшейся моторной лодке.

«При визуальном осмотре признаков криминальной смерти не обнаружено», — отметили в ведомстве, добавив, что поисковые мероприятия продолжаются.

Ранее сообщалось, что в ХМАО продолжают искать тела утонувших женщины и восьмилетнего ребёнка.