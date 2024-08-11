Электросамокат взорвался после дождя в подъезде многоэтажки

Электросамокат взорвался в одной из многоэтажек Оренбургской области, информирует МЧС России. В Telegram-канале ведомство представило кадры с поврежденным СИМ. В субботу, 10 августа, в городе прошел дождь.

В МЧС России уточнили, что пожарные провели разведку и убедились, что угрозы дли жителей дома нет. Огонь повредил не только электросамокат, но и окно с облицовкой подъезда.

В ведомстве отметили, что в дождь пользоваться этим средством передвижения опасно. Вода может спровоцировать короткое замыкание, из-за чего аккумулятор загорится.

Ранее в Омске 13-летняя девочка погибла из-за электросамоката, который загорелся у нее дома. По предварительным данным, пожар начался из-за замыкания аккумулятора. СУ СК России по региону завел уголовное дело по факту смерти школьницы.

В августе петербуржец на электросамокате сбил трехлетнего мальчика на улице Яхтенная. Ребенок гулял вместе с родителями. Малыш попал в больницу, где медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб виска. Состояние пострадавшего оценивалось как средней степени тяжести. Правоохранители начали проверку и приняли меры к задержанию виновника аварии.