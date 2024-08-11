В Санкт-Петербурге столкнулись два теплохода

Теплоход, маневрируя в акватории Невы в Санкт-Петербурге, навалился на другой теплоход. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу.

© m24.ru

По информации ведомства, около половины четвертого утра поступило сообщение, что в районе Свердловской набережной столкнулись два теплохода. По предварительным данным, первый теплоход при маневрировании совершил навал на второй.

Отмечается, что в результате происшествия пострадавших нет. Также не наблюдается разлива нефтепродуктов.

"У обоих судов имеются значительные повреждения корпуса и лакокрасочного покрытия", – сообщили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что по результатам медицинского освидетельствования капитаны теплоходов не были пьяны.

В начале августа пассажирский теплоход "К. А. Тимирязев" сел на мель в Ладожском озере. По предварительным данным, теплоход уклонился от курса в районе острова Коневец. При этом разлива нефтепродуктов и водотечности корпуса допущено не было.