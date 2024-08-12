В Греции жителей ряда городов эвакуировали из-за пожаров

Власти Греции призвали людей оставаться в помещениях и "закрывать окна". Вечером в воскресенье более 400 пожарных боролись с возгораниями на окраинах Афин, пришлось эвакуировать целые населенные пункты, в том числе историческое место Марафон. По меньшей мере восемь человек были доставлены в больницы. О сгоревших строениях пока не сообщается.

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К середине дня в воскресенье небо над столицей заволокли огромные клубы дыма, а 10 групп "лесных коммандос" при поддержке самолетов, вертолетов и пожарных машин пытались потушить пламя, раздуваемое ураганным ветром скоростью до 80-90 километров в час, сообщает Guardian. Добровольцы также присоединились к пожарным возле деревни Варнава, примерно в 35 километрах к северу от города.

В то время как один пожар в западной Аттике удалось взять под контроль, второй пожар к северо-востоку от Афин пока не удалось локализовать. К ночи сообщалось, что мощный огонь устремился на восток, а действиям сбрасывающих воду самолетов препятствовали сильные ветры. По меньшей мере 10 общин вокруг Варнавы были эвакуированы, и пожарные, как ожидается, продолжат свою работу в понедельник.

Власти приказали жителям исторического города Марафон, расположенного в 40 километрах к востоку от Афин, эвакуироваться в сторону пляжного города Неа Макри. Чиновники здравоохранения заявили, что густой дым серьезно повлиял на качество воздуха в бассейне Аттики. К вечеру небо над греческим парламентом на центральной площади Синтагма стало желтовато-коричневым, поскольку облака пепла, гонимые ветрами, двигались на юг. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис прервал свой отпуск и в воскресенье вечером вернулся в Афины.

Экологи утверждают, что беспрецедентные температуры (июнь и июль были самыми жаркими за всю историю наблюдений) после самой теплой зимы превратили территорию Греции в пороховую бочку. Прогнозируется, что в понедельник температура в Греции достигнет пика в 39 градусов, при этом самые высокие показатели ожидаются на западе страны.

Вдобавок за последние месяцы в Греции произошли сотни лесных пожаров. Метеорологи прогнозируют, что предстоящие дни, вероятно, станут критическими. Ожидается, что по меньшей мере на половине территории страны будет объявлен "красный уровень тревоги" в связи с возросшей опасностью лесных пожаров из-за погодных условий. В интервью государственному телеканалу ERT научный директор Афинской обсерватории Костас Лагувардос сказал: "Что делает ситуацию столь опасной, так это продолжительная засуха и очень высокие температуры, которые держатся так долго".