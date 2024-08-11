В МЧС России рассказали подробности попадания ракеты в дом в Курске

Специалисты-взрывотехники провели обследования возле жилого дома в Курске, в который попали осколки украинской ракеты, установили траекторию поражающих элементов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в ночь на воскресенье, 11 августа, заявил, что сбитая украинская ракета упала на жилой дом в Курске, возник пожар. В МЧС позднее отметили, что несущие конструкции жилого дома не повреждены, пожар ликвидирован.

«Специалистами была установлена траектория падения поражающих элементов. Сначала они сбили два дерева и только потом попали в жилой многоквартирный дом. Предположительно, детонация произошла в воздухе, а в жилое здание поражающие элементы прилетели на излете», — пояснили в ведомстве.

В МЧС заметили, что детонация произошла близко к дому, о чем говорят выбитые вместе с рамами окна. Обследование места ЧП завершено, добавили в пресс-службе.

Медведев перечислил причины операции ВСУ в Курской области

В оперативных службах уточнили, что в ходе расследования было установлено: обломки принадлежат ракете тактического комплекса «Точка-У», стоявшей на боевом дежурстве ВСУ.