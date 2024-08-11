Почти сотня пациентов отравилась в российском кардиоцентре

В Сургуте в Центре диагностики и сердечно-сосудистой хирургии у 94 пациентов обнаружили кишечную инфекцию, сообщили в депздраве ХМАО — Югры. Отмечается, что 68 из них доставлены в инфекционный стационар. Инициирована проверка, за пациентами установлено усиленное наблюдение.

Симптомы пищевой инфекции зарегистрированы среди 94 пациентов кардиоцентра, 68 из них госпитализированы в инфекционный стационар окружной клинической больницы Сургута, остальные получают медицинскую помощь амбулаторно, — сказано в сообщении.

Ранее на Черкизовском мясокомбинате в Москве произошло массовое отравление. Утверждается, что 20 сотрудников предприятия пожаловались на боли в животе, голове и тошноту после обеда в местной столовой. Очевидцы сообщили, что к мясокомбинату подъехали порядка 10 машин скорой помощи.

Также стало известно об отравлении более 30 человек бутилированной водой марки Olavoda в Свердловской области. У пострадавших выявили острую кишечную инфекцию. Было принято решение закрыть производство воды в поселке Первомайский на 30 дней.

Перед этим эксперты Роскачества провели проверку 16 российских брендов рыбных паштетов и обнаружили опасные для здоровья бактерии в продукции одной из марок. В риетах «Путина» нашли бактерии Bacillus cereus, способные вызвать пищевое отравление у людей с ослабленным иммунитетом.