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Катер МЧС столкнулся с бревном на Москве-реке и перевернулся

В воскресенье речное судно МЧС столкнулось с плывущим под водой бревном и перевернулось. Жертв и пострадавших нет, сообщает Telegram-канал «База».

Катер МЧС столкнулся с бревном на Москве-реке и перевернулся
© ТАСС

Инцидент произошел около пяти часов вечера в районе Сабуровского моста, близ Курьяновской набережной. Катер спасателей патрулировал реку и столкнулся с плывущим под водой бревном.

Судно перевернулось, четверо сотрудников МЧС оказались в реке, но сумели выплыть самостоятельно.

Перевернутый катер пока находится в воде.

Накануне в Петербурге катер врезался в швартовые бочки крейсера «Аврора.