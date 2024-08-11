СК привел подробности наезда катера на мужчину в акватории Сочи

Правоохранители начали проверку инцидента с наездом катера на мужчину в акватории Сочи. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

ЧП произошло 10 августа в акватории моря близ пляжа «Мыс Видный» в Хостинском районе Сочи.

По данным ведомства, водитель маломерного судна, не обеспечив безопасное расстояние и скорость движения, совершил наезд на купающегося в море мужчину, а после скрылся. Личность водителя катера устанавливается, пояснили в СК.

Очевидцы отметили, что мужчине удалось увернуться от винтов катера и оттолкнуться от борта.

Пострадавший написал заявление в полицию.