В Ленобласти мальчик играл с братом и получил нож в спину

В Ленобласти десятилетний мальчик получил нож в спину во время игры с братом. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, инцидент произошел на дачном участке в поселке Первомайский. Два брата играли с ножами и в какой-то момент одному из них в спину вонзилась одна из опасных «игрушек».

Пострадавшего мальчика с колото-резаной раной спины доставили в медицинское учреждение. Врачи оказали ребенку всю необходимую помощь, сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное.

Предварительно, нож в спину мальчика вонзил его брат. Сотрудники правоохранительных органов занимаются установлением деталей и обстоятельств произошедшего.

До этого в Екатеринбурге мужчина упал на нож и получил серьезную травму, играя с племянником. К моменту приезда скорой помощи он находился в крайне тяжелом состоянии, ему на помощь направили реанимационную бригаду.