Петербургский самокатчик сбил второклассницу на велосипеде

В Петербурге 23-летний самокатчик сбил второклассницу, ехавшую на велосипеде. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

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По информации телеканала, инцидент произошел 10 августа на улице Латышских Стрелков. Молодой человек ехал на арендованном самокате по тротуару и допустил столкновение с девочкой на велосипеде, не успев затормозить. Ребенок двигался с ним в одном направлении.

После произошедшего школьницу доставили в детское медицинское учреждение. Врачи оценили ее состояние как средне-тяжелое. Информации о характере полученных ребенком травм не поступало. Детали и обстоятельства инцидента на данный момент уточняются.

До этого две школьницы попали под колеса автомобиля на пешеходном переходе в Копейске. Ехавший по дороге автомобилист их не пропустил и допустил наезд на малолетних.