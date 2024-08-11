Стало известно, как обманули бывшую мисс Москва на 5,3 млн рублей

Бывшая мисс Москва Алеся Семеренко на протяжении года пытается вернуть 5,3 млн рублей, которые она заплатила знакомому за возможность поучаствовать в кастинге и призовое место на одном из конкурсов красоты во Вьетнаме, сообщил Telegram-канал SHOT. Сообщается, что мужчина под разными предлогами выманил у нее деньги, а после заблокировал ее во всех соцсетях и пропал.

По информации канала, сначала знакомый, представившийся Антоном Парамоновым, не вызывал подозрений. Мужчина с момента их встречи утверждал, что у него есть хорошие связи, благодаря которым можно добиться призовых мест на конкурсах красоты. Сначала 30-летняя модель заплатила 230 тысяч рублей, чтобы выступить в Таиланде, но до победы не дошло. Через два года Парамонов вновь связался с девушкой, на этот раз нужно было заплатить $205 тысяч. После этого мужчина исчез.

Ранее в Центробанке России сообщили, что мошенники стали использовать новую схему обмана через кастинги. Моделей приглашают на мероприятия, а затем предлагают заплатить за портфолио или оформить кредит. Последний могут оформить и без ведома жертвы под предлогом оформления трудового договора.

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До этого бывший депутат Госдумы Сергей Никифоров пострадал от мошенников, предложивших отредактировать его страницу с биографией в «Википедии». Он потерял 1 млн рублей.