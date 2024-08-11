Возобновились поиски таинственно исчезнувшей «Мисс Бурятия»

В Улан-Удэ возобновили поиски таинственно исчезнувшей ещё в апреле финалистки конкурса «Мисс Бурятия» Сэсэг Буиновой и ее спутника Станислава Норбоева. Об этом сообщает «Байкал Daily».

https://www.baikal-daily.ru/news/20/483650/

Сегодня, 11 августа волонтёры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» развернули штаб на улице Аэрофлотская. К поисковикам присоединились неравнодушные горожане. Им рекомендовали взять батарейки, запас воды, перчатки и медицинские маски.

Пока не раскрывается, появились ли новые обстоятельства в деле об исчезновении Буиновой и Норбоева.

Следствию известно, что 30-летняя Сэсэг и 26-летний Станислав 11 апреля встретились на парковке возле магазина в Улан-Удэ. Они уехали оттуда на автомобиле, после этого их следы потерялись.

Через несколько дней машину нашли во дворе одного из домов Улан-Удэ. Госзнаки отсутствовали, в салоне были пятна крови. Экспертиза установила, что это кровь Сэсэг Буиновой.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» — это стандартная практика правоохранителей при розыске пропавших без вести.

Ранее сообщалось, что Сэсэг Буинова, уехала на своем автомобиле, чтобы подработать как таксист. https://news.rambler.ru/incidents/52616731-zhenskie-kolgotki-i-luzha-krovi-kak-ischezla-finalistka-missis-buryatiya/