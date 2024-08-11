Появились подробности гибели российского туриста в Таиланде

Установлена личность уроженца Краснодарского края, погибшего в Таиланде. Свидетель, видевший его последним, рассказал, что встретил его утром у высотного бассейна, передает SHOT.

Инцидент произошел на седьмом этаже кондоминиума в Чалонге на Пхукете.

Очевидец — турист из Турции — рассказал, что видел, как парень утром стоял у бассейна в купальных шортах. Однако в воду он не зашёл. Через час россиянина нашли мёртвым на стройплощадке рядом с кондоминиум. На теле были травмы, характерные для падения с высоты. Следы насилия не обнаружены.

Правоохранители установили, что погиб 20-летний Владислав из станицы Степная Краснодарского края. Неделю назад он снял апартаменты с помощью знакомых из России. Полиция нашла в номере собранный чемодан — в день смерти турист должен был улететь домой.

Информация о смерти направлена в российское посольство, предстоит транспортировка тела на родину.