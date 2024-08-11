В Таиланде россиянин погиб после падения с седьмого этажа

Турист из России погиб в таиландской провинции Пхукет, выпав с высоты, сообщило издание Thaiger.

Как сообщило издание, погибшим оказался 20-летний Владислав Саенко, выпавший с седьмого этажа дома в районе Чалонг, передает ТАСС.

Полицейские начали расследование обстоятельств гибели россиянина. Об инциденте были проинформированы российские дипломаты.

Ранее россиянин погиб на таиландском острове Пхукет в результате ДТП с арендованным мотоциклом.