Смирнов: погибших после падения ракеты ВСУ на жилой дом в Курске нет

В результате падения украинской ракеты на жилой дом в Курске никто не погиб, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. Пострадали 13 человек, они были доставлены в местные больницы.

© ТК «Звезда»

«Уважаемые земляки! Сегодня враг нанес очередную вероломную атаку по нашему мирному населению. Есть пострадавшие, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. К счастью, погибших нет», - обратился губернатор в своем Telegram.

В Воронеже обломки БПЛА повредили здание и коммунальный объект

Он также призвал соблюдать команды при ракетной тревоге и укрываться в помещениях без окон со сплошными стенами, в случае нахождения на улице зайти в ближайшее здание.

Напомним, ночью на жилой дом в Курске упали обломки украинской ракеты, в результате возник пожар, он был оперативно потушен. На месте все еще присутствуют спасатели, все жители были эвакуированы, их разместят в пунктах временного пребывания.