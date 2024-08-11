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В Китае один человек погиб, 60 пострадали из-за поломки эскалатора на водопаде

Один человек погиб, ещё 60 пострадали вследствие поломки туристического эскалатора на водопаде Дэтянь, сообщила администрация парка.

В Китае из-за ЧП на водопаде пострадали десятки людей
© РИА Новости
«По состоянию на 18:30 в результате инцидента погиб один турист, ещё 60 туристов получили ранения, из них — один тяжёлое, остальные 59 лёгкие», — приводит сообщение РИА Новости.

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