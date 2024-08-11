В Китае из-за ЧП на водопаде пострадали десятки людей

Один человек погиб, ещё 60 пострадали вследствие поломки туристического эскалатора на водопаде Дэтянь, сообщила администрация парка.

«По состоянию на 18:30 в результате инцидента погиб один турист, ещё 60 туристов получили ранения, из них — один тяжёлое, остальные 59 лёгкие», — приводит сообщение РИА Новости.

В Якутии площадь природных пожаров превысила 580 тыс. га

Ранее мэр Антальи Мухиттин Бёджек сообщил, что из-за аварии на фуникулёре один человек погиб, ещё 184 застряли.