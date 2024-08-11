В Воронеже обломки БПЛА повредили здание и коммунальный объект

Административное здание и коммунальный объект в Воронеже повреждены в результате падения обломков БПЛА, предварительно, пострадавших нет. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

"В результате падения осколков БПЛА на территории Воронежа зафиксированы повреждения административного здания и коммунального объекта. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал он, добавив, что данные по повреждениям уточняются.

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Гусев напомнил, что режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.

"Работа по вражеским дорогам продолжается. Оперативная ситуация под контролем", - отметил он.

Предупреждение об опасности атаки БПЛА в регионе было объявлено в 00:41 мск и продолжает действовать.