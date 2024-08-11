В Мытищах загорелся склад

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Возгорание возникло на складе в Мытищах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

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"Поступило сообщение о пожаре по адресу: Московская область, Мытищинский городской округ, деревня Новосельцево. Происходит горение склада на площади 1 тыс. кв. м", - сообщили в министерстве.

По предварительным данным, пострадавших нет. В ликвидации пожара задействованы более 40 человек и 9 единиц техники.

Позже в МЧС сообщили о локализации возгорания.

В новость внесены изменения (05:39 мск) - добавлена информация о локализации пожара.