Жильцы поврежденного дома в Курске рассказали о моменте падения ракеты ВСУ

Жильцы многоэтажки в Курске, во двор которого упала сбитая украинская ракета, рассказали про момент удара, передает РЕН ТВ в Telegram.

Как уточнил телеканал, на месте падения ракеты можно увидеть сгоревшие машины, которые до сих пор дымятся. «Бомбануло так, что стекла посыпались. Это волна была, мы в коридор вовремя выбежали», — отметили две местные жительницы. В квартирах выбило стекла, слетели жалюзи.

Ранее сбитая ракета ВСУ упала на жилой дом в Курске, возник пожар.

В результате инцидента пострадали 13 человек. Спасены 15 человек, эвакуированы — 30.