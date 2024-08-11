В Воронежской области уничтожили несколько украинских БПЛА

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении нескольких украинских БПЛА в регионе.

«Дежурными силами ПВО обнаружены и уничтожены несколько БПЛА самолётного типа. По предварительной информации, пострадавших и повреждений нет», — заявил он.

Ранее врио губернатора Курской области Алексея Смирнова заявил, что при падении обломков ракеты на дом в Курске пострадали 13 человек, двое находятся в тяжёлом состоянии.

Сотрудники МЧС России спасли 15 человек, ещё 30 эвакуировали на месте происшествия.