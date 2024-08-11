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В Курске потушили пожар в жилом доме

Пожарные ликвидировали возгорание в девятиэтажном доме в Курске, несущие конструкции здания не повреждены. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Курской области.

В Курске потушили пожар в жилом доме
© РИА Новости
"В девятиэтажном жилом доме выбиты окна, повреждены балконы. Несущие конструкции дома не повреждены. Происходило горение нескольких автомобилей. Распространения огня не допущено. Пожар ликвидирован", - сообщается в Telegram-канале ведомства. В главке добавили, что 15 человек были спасены, 30 эвакуированы.

На месте происшествия работают более 40 человек личного состава и 10 единиц техники, уточнили спасатели.

​​​​​Ранее врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщал, что на жилой дом в Курске упала сбитая украинская ракета.