В Курске потушили пожар в жилом доме

Пожарные ликвидировали возгорание в девятиэтажном доме в Курске, несущие конструкции здания не повреждены. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Курской области.

"В девятиэтажном жилом доме выбиты окна, повреждены балконы. Несущие конструкции дома не повреждены. Происходило горение нескольких автомобилей. Распространения огня не допущено. Пожар ликвидирован", - сообщается в Telegram-канале ведомства. В главке добавили, что 15 человек были спасены, 30 эвакуированы.

На месте происшествия работают более 40 человек личного состава и 10 единиц техники, уточнили спасатели.

​​​​​Ранее врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщал, что на жилой дом в Курске упала сбитая украинская ракета.