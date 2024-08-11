Число пострадавших в результате падения ракеты ВСУ на дом в Курске выросло до 13 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

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Он уточнил, что на месте находятся сразу несколько бригад скорой помощи. Чиновник также отметил, что к разрушенному зданию выехал его заместитель Андрей Белостоцкий, врио министра здравоохранения Екатерина Письменная и мэр Курска Игорь Куцак.

— Полное обследование дома будет проведено, как только позволит обстановка, — написал Смирнов в своем Telegram-канале.

Губернатор ранее сообщил о падении снаряда, он указал, что в ходе этого начался пожар. Мэр Курска Игорь Куцак заявил, что помимо дома повреждены рядом стоящие машины. Он пообещал оказать помощь жильцам.

Позднее СМИ сообщали, что пострадало как минимум пять человек. Данных о погибших не было. В МЧС указали, что спасли 15 жителей дома, еще 30 были эвакуированы.