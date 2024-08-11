Жильцов пострадавшего от падения ракеты дома в Курске эвакуируют в ПВР

Жильцы многоэтажного дома в Железнодорожном округе Курска, который в ночь на 11 августа был поврежден обломками сбитой ракеты ВСУ, будут эвакуированы в пункт временного размещения (ПВР). Об этом сообщил мэр города Игорь Куцак.

© соцсети

— Жильцы девятиэтажного дома будут эвакуированы в пункт временного размещения, расположенный в загородном лагере, ― отметил он.

Куцак указал, что по поручению врио губернатора Курской области Алексея Смирнова он приехал на место ЧП, где работают спецслужбы, скорая и сотрудники окружной администрации.

— На текущий момент известно о 13 пострадавших, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. Все они оперативно доставлены в лечебные учреждения Курска. Всем пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь, ― добавил мэр в своем Telegram-канале.

Губернатор ранее сообщил о падении снаряда, он указал, что в ходе этого начался пожар. Мэр Курска Игорь Куцак заявил, что помимо дома повреждены рядом стоящие машины. Он пообещал оказать помощь жильцам.

Позднее СМИ сообщали, что пострадало как минимум пять человек, однако потом оно увеличилось до 13. Данных о погибших не было. В МЧС указали, что спасли 15 жителей дома, еще 30 были эвакуированы.