Власти: число пострадавших при падении ракеты на дом в Курске выросло до 13

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале заявил, что число пострадавших после падения ракеты на жилой дом в Курске возросло до 13 человек. "На данный момент пострадали 13 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии", - говорится в публикации. Он добавил, что на месте падения обломков работают все оперативные службы. В ночь на 11 августа обломки сбитой украинской ракеты упали на жилой дом в Курске, в результате начался пожар. К настоящему моменту возгорание удалось ликвидировать. В МЧС уточнили, что несущие конструкции дома не повреждены. Изначально сообщалось о пяти пострадавших. На фоне инцидента Смирнов поручил главе Беловского района ускорить выполнение решения об эвакуации граждан.