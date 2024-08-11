В Курске спасли 15 человек на месте падения ракеты

Сотрудники МЧС России спасли 15 человек, ещё 30 эвакуировали на месте падения украинской ракеты в Курске.

«Несущие конструкции дома не повреждены. Происходило горение нескольких автомобилей... Пожар ликвидирован. 15 человек спасено, 30 эвакуировано», — говорится в сообщении ведомства.

Мэр Курска Игорь Куцак ранее показал последствия падения украинской ракеты на жилой дом.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов поручил главе Беловского района ускорить выполнение решения оперштаба об эвакуации.