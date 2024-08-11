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Число пострадавших при обстреле ВСУ Шебекина выросло до пяти

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о пяти пострадавших при обстреле Шебекина со стороны ВСУ.

Число пострадавших при обстреле ВСУ Шебекина выросло до пяти
© РИА Новости
«Количество пострадавших увеличилось до 5 человек. Двух мужчин с различными осколочными ранениями бригады скорой доставляют в городскую больницу №2 г. Белгорода», — заявил он.

Гладков также отметил, что часть города остаётся обесточенной — аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны России.

Ранее сообщалось о трёх пострадавших при обстреле.

Происшествия
Вячеслав Гладков
Минобороны России