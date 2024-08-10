Пострадавший из-за фразы о «Вагнере» старик стал жертвой черных риелторов

Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин взялся за дело пенсионера, которого атаковали в Москве из-за слов о ЧВК «Вагнер». Также выяснилось, что пожилой мужчина стал жертвой черных риелторов, сообщил Информационный центр СК России.

В СМИ и социальных медиа сообщается, что 9 августа в городе Москве двое мужчин оскорбили 87-летнего пассажира автобуса, после чего избили его, скрутили и безосновательно доставили в полицию. В ГСУ СК России по городу Москве по данному факту возбуждено уголовное дело, — говорится в сообщении.

По данным СК, этот же пенсионер стал жертвой «черных риелторов» и, как следствие, в результате мошеннических действий утратил право собственности на квартиру в центре Москвы. Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя главка СК РФ по Москве Виталию Саскину провести проверку по факту отчуждения квартиры и последующих противоправных действий риэлторов в отношении пенсионера, а затем представить доклад.

9 августа, в Москве двое мужчин в автобусе напали на 87-летнего старика — им послышалось, будто он нелицеприятно отозвался о представителях ЧВК «Вагнер» Пассажирам показалось, будто пенсионер назвал бойцов ЧВК убийцами. После этого они начали требовать от него выйти из автобуса, затем стали его бить, скрутили ему руки и кричали на него.

Ранее Бастрыкин поручил начать уголовное расследование по факту атаки Вооруженных сил Украины на территорию Курской области. Процесс расследования находится под контролем в центральном аппарате ведомства.