Губернатор объяснил громкие хлопки в Липецке

Громкие хлопки в Липецке, которые местные жители слышали 10 августа, вызваны работой взрывотехников, написал в Telegram-канале губернатор Игорь Артамонов. Он уточнил, что специалисты обезвреживают обломки украинских дронов.

Вижу в социальных сетях беспокойство жителей по поводу хлопков, которые сегодня были слышны в Липецке. Прошу не волноваться. Наши взрывотехники продолжают обезвреживать найденные обломки вражеских беспилотников. Процесс под контролем специалистов. Безопасности жителей в связи с этим ничего не угрожает, — подчеркнул губернатор.

Ранее в Сети появились видео с моментами атаки армии Украины на Липецк, снятые местными жителями. В них можно услышать, как над городом пролетают снаряды. Очевидцы также засняли моменты взрывов, в небе над Липецком появилось оранжевое зарево. Кроме того, на фоне слышен грохот.

Также Артамонов сообщал, что количество пострадавших в результате массированной атаки беспилотников ВСУ среди местных жителей увеличилось до девяти человек. Он лично навестил раненых в больницах. По словам главы региона, всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Позднее на территории Липецкой области ввели ограничение на проведение развлекательных мероприятий. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, спортивные и семейные события будут проводиться с обеспечением повышенных мер безопасности.