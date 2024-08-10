На Урале дети разбили голову мальчику, потому что не хотели с ним играть

В Екатеринбурге дети разбили голову мальчику, потому что не хотели с ним играть, передает Telegram-канал Ural Mash. По его данным, пострадавший вышел во двор в Академическом районе и решил познакомиться с тремя парнями, но они решили не принимать его.

Как пишет канал, друзья начали прогонять ребенка, пнули, обозвали, но сосед не уходил. Тогда один из ребят схватил камень и бросил в него. Мальчик вернулся домой весь в крови, и мать вызвала скорую.

По данным канала, рана оказалась неглубокой, зашивать не потребовалось. Родители агрессоров сами пришли к семье с миром — пообещали провести с детьми воспитательную беседу. Полиция начала проверку.

Ранее писатель Платон Беседин заявил, что дети избивают прохожих, в том числе бездомных и стариков, на камеру, потому что большую часть времени они проводят в смартфоне. По его словам, в происходящем виноваты сами взрослые. Он добавил, что взрослые научили детей базовым вещам, необходимым для выживания, но оказалось, что они не дают, а отнимают жизнь.

3 августа пресс-служба МВД России по Красноярскому краю сообщила, что подросток пинал в спину пенсионерок и снимал нападения на камеру вместе с другом. Изучив опубликованные в Сети видеоролики, правоохранительные органы установили личность хулигана. Им оказался учащийся восьмого класса одной из школ Канска.