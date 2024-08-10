Международный аэропорт Владивостока эвакуировали из-за сигнала тревоги. Об этом этом пишет Telegram-канал «Новости Приморья».

Причина эвакуации неизвестна, официального подтверждения нет.

В комментариях под публикацией канала пользователи отметили, что через некоторое время тревогу отменили, пассажирам и персоналу разрешили вернуться в здание.

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Напомним, что 29 мая в аэропорту Владивостока началось задымление на первом этаже и сработала пожарная сигнализация.

Позже выяснилось, что причиной активации сигнализации стало возгорание на кухне: один из сотрудников хотел приготовить себе ужин, но был вынужден отойти по делам. Про готовящуюся еду он забыл.