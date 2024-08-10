Названа причина задержания главы подмосковного Сергиева Посада

Глава Сергиева Посада и руководитель местного МФЦ задержаны по подозрению в совершении коррупционных преступлений, а именно в получении взятки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

© © Администрация Сергиево-Посадского городского округа

"Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении главы Сергиево-Посадского городского округа, подозреваемого в получении взятки, а также в отношении руководителя местного МФЦ, подозреваемой в даче взятки и мошенничестве", - говорится в сообщении.

Глава города систематически получал взятки от руководства МФЦ, общая сумма составила 15 млн рублей.