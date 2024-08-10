В Петербурге ребенок попал в больницу в тяжелом состоянии, выпав из окна четвертого этажа

В Петербурге пятилетняя девочка выпала из окна на четвертом этаже и попала в реанимацию. Об этом сообщает 78.ru.

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Инцидент произошел на улице Рубинштейна. В момент произошедшего ребенок находился в квартире со своей тетей. Когда женщина отвлеклась, пострадавшая поднялась на подоконник и высунулась в окно, после чего оказалась на асфальте.

Приехавшие на место медики направили девочку в больницу. Специалисты диагностировали у нее открытую черепно-мозговую травму, перелом костей черепа, отек мозга и другие травмы. Состояние пострадавшей оценивается как крайне тяжелое.

Известно, что родители пациентки являются гражданами Киргизии и уехали на Родину по делам, дочь тем временем осталась с тетей, которая также является гражданкой Киргизии и не состоит на миграционном учете.

Как сообщает «Фонтанка», в отношении женщины составили протокол о нарушении миграционного законодательства. На данный момент в правоохранительных органах выясняют обстоятельства произошедшего.