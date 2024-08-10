Полицейский расстрелял авто с людьми и избежал ответственности

Прокуратура Перми признала законными действия инспектора ДПС, который из автомата открыл огонь по машине с пассажирами во время погони, сообщает 59.RU со ссылкой на ведомство. В результате происшествия пострадали 18-летняя девушка и 22-летний молодой человек. Девушка попала в реанимацию, более трех месяцев ей потребовалось на реабилитацию. Машина привлекла внимание инспектора, потому что была тонирована, с выключенными фарами, без номеров и мчалась со скоростью 120 километров в час.

[Водитель] Каменских отказывался выполнять неоднократные требования полиции об остановке и пытался скрыться. <...> Умышленных действий, направленных на причинение водителю и пассажирам ВАЗ вреда здоровью, инспектор не совершал. Использование табельного оружия соответствовало обстановке, — указано в ответе прокуратуры.

Речь идет о событиях, произошедших вечером 19 февраля в деревне Петушки: водитель ВАЗ не остановился по требованию патрульных, после чего попытался скрыться. После задержания выяснилось, что 21-летний местный житель сел за руль в пьяном виде, у него не было водительских прав. При стрельбе он не пострадал и был арестован на месяц.

На парковке торгового центра в российском городе произошла стрельба

Как указали в прокуратуре, сотрудник дал две предупредительные очереди, а затем начал бить по колесам. В пассажирку попали шесть пуль, она намерена привлечь к ответственности стрелявшего.

Ранее в Забайкалье с применением табельного оружия задержали местного жителя, который угнал машину, чтобы покататься на ней. Злоумышленником оказался 19-летний молодой человек, у которого нет прав на управление автомобилем.

До этого под Санкт-Петербургом произошла погоня со стрельбой за 15-летним подростком за рулем «Жигулей». Отмечается, что полицейские применили табельное оружие по колесам авто.