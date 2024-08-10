Генпрокуратуру попросили проверить слова Лебедева о Беслане

Депутат Госдумы Нина Останина попросила генпрокурора Игоря Краснова провести проверку высказываний дизайнера и блогера Артемия Лебедева в интервью Юрию Дудю* (весной 2022 года внесен Минюстом России в реестр СМИ-иноагентов).

"Комитет Госдумы по защите семьи выражает крайнее возмущение поведением и высказываниями Лебедева", - написала народная избранница в своем Telegram-канале.

По словам Останиной, в интервью много нецензурной брани и оскорблений различных лиц и организаций. Такие высказывания "особенно циничны и недопустимы" на фоне атак ВСУ на Курскую область и мартовского теракта в "Крокус Сити Холле", добавила депутат.

В интервью Лебедев раскритиковал деятельность двух общественных организаций, созданных после теракта в Беслане: "Голос Беслана" и "Матери Беслана".

Артемий Лебедев сравнил интервью Собчак и Дудя*

По мнению блогера, эти организации хотят получать "как можно больше политических пирогов", вместо того чтобы "просто взять и похоронить своих детей".

Останина считает, что подобные выражения недопустимы.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло назвал слова Лебедева омерзительными.

Ранее скандальный блогер извинился перед главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной после своих слов о ней в том же интервью Дудю.

По словам Лебедева, у зрителей могло создаться неверное впечатление, что он оскорбляет Екатерину.