Умер пострадавший при атаке БПЛА в Липецкой области

Пострадавший при атаке украинского беспилотника на Липецкую область, совершенной в пятницу, умер в больнице. Один человек остается в реанимации, сообщается в Telegram-канале правительства региона.

"В больнице скончался один из пострадавших при атаке БПЛА. Мужчина 1997 года рождения. Уроженец Красноярского края. Он поступил в больницу с тяжелейшей травмой - осколочным проникающим ранением головы. Нейрохирурги липецкой БСМП делали все возможное, чтобы спасти пострадавшего. После выполнения комплекса предоперационных обследований прооперировали пациента. <...> К сожалению, травма и ее последующие осложнения оказались несовместимы с жизнью", - сказано в сообщении.