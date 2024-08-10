Муж «королевы марафонов» несколько месяцев скрывается от следствия

На протяжении четырех месяцев супруг Елены Блиновской не появлялся перед следователем для ознакомления с материалами уголовного дела, по которому он проходит подозреваемым.

Блогер Елена Блиновская на данный момент находится в следственном изоляторе и обвиняется в неуплате налогов и нарушении условий домашнего ареста. Ее муж проходит как подозреваемый по другому делу – пособничество в уклонении от уплаты налогов, а также отмывание денежных средств в особо крупном размере.

Блиновская попросила суд признать ее банкротом

В настоящее время он объявлен в розыск, поскольку за четыре месяца ни разу не явился в правоохранительные органы и не ознакомился с материалами дела. Об этом сообщает РИА Новости.