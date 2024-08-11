Арестован экс-глава Самарского территориального управления Росимущества

Экс-глава Самарского территориального управления Росимущества Айвар Кинжабаев арестован по делу о превышении полномочий. Об этом сообщил в Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

"Экс-руководитель Самарского теруправления Росимущества Айвар Кинжабаев арестован по обвинению в превышении полномочий. Суд согласился с доводами следствия и заключил бывшего чиновника под стражу", - написал Хинштейн, представляющий в Госдуме Самарскую область.

По его данным, в отношении Кинжабаева возбуждено дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ из-за сделки по продаже более 15 тыс. га земель в Кошкинском районе, находившихся в федеральной собственности.

"Участки перешли коммерческой структуре, подконтрольной заграничным собственникам, тогда как по закону - земли сельхозначения не могут отчуждаться в пользу иностранцев. Кроме того, часть участков являлись особо охраняемой природной территорией, которая, в принципе, не подлежит приватизации", - отметил Хинштейн.

Кинжабаев покинул пост руководителя территориального управления Росимущества в Самарской области в июле 2024 года.