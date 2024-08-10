В Курской области ввели режим КТО

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о введении режима КТО в регионе.

«В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области введен режим КТО», — заявил он.

Сейчас Министерство обороны России наращивает силы для ведения боевых действий против украинских формирований в Суджанском районе Курской области, туда направляются РСЗО, артиллерийские орудия, танки и другая тяжёлая техника.

Ранее режим контртеррористической операции ввели в Брянской области.