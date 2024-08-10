Названа возможная причина падения самолета в Бразилии

Причиной падения самолета ATR-72 в бразильском штате Сан-Паулу могло стать обледенение. Об этом заявил профессор Университета Сан-Паулу, специалист в области авиационной техники Джеймс Уотерхаус, передает ТАСС.

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"На опубликованных видеокадрах [авиакатастрофы] четко виден случай плоского штопора", - отметил эксперт.

По его словам, это подтверждает, что самолет пересекал зону сильного обледенения и от этого его полет замедлился. По мнению Уотерхауса, лед мог образоваться так быстро, что пилот просто не успел предпринять "необходимые действия". Накануне вечером стало известно, что на юго-востоке Бразилии разбился пассажирский самолет, на борту которого находились 58 пассажиров и четыре члена экипажа. Он выполнял внутренний рейс из Каскавела в Гуарульюс. Департамент Ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ МИД РФ) уточнил, что россиян не было на борту упавшего в Бразилии самолета.