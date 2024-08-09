Задержанного на Кипре россиянина Петрова экстрадировали в США

Россиянина Артура Петрова, арестованного на Кипре в августе 2023 года по запросу американских правоохранительных органов, экстрадировали в США. Об этом сообщает американское Министерство юстиции.

«33-летний Артур Петров, имеющий гражданство России и Германии, впервые явился сегодня в федеральный суд после его экстрадиции из Республики Кипр», — говорится в заявлении.

Ранее Черногория выдала граждан России Алексея Ушкалова и Андрея Маркуса, обвиняемых в даче взятки замдиректора департамента здравоохранения Брянской области за посредничество в заключении госконтрактов.