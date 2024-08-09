Все, кто находился на борту потерпевшего крушение в бразильском штате Сан-Паулу самолета, погибли. Об этом сообщил местный портал G1 со ссылкой на мэрию города Валиньюс, который находится неподалеку от места катастрофы.

На кадрах с места крушения, которые публикуют местные СМИ, видно, что самолет упал неподалеку от жилого дома.

Ранее G1 сообщил, что пассажирский самолет, на борту которого, предположительно, находились 58 пассажиров и 4 члена экипажа и который вмещает 68 человек, потерпел крушение в бразильском муниципалитете Виньеду в штате Сан-Паулу на юго-востоке страны.

Появились подробности крушения пассажирского самолета в Бразилии

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва объявил минуту молчания, узнав о трагедии.

Мэрия города Валиньюс подтвердила, что в результате катастрофы самолета в Бразилии выживших нет, а на борту было 68 человек.