Названо количество пассажиров на борту разбившегося в Бразилии самолета

На борту самолёта ATR 72, потерпевшего крушение в муниципалитете Виньеду в Бразилии, находились 58 пассажиров и четыре члена экипажа. Об этом сообщает CNN Brasil.

Самолёт принадлежал бразильской авиакомпании Voepass Linhas Aéreas и выполнял внутренний рейс из города Каскавел в Сан-Паулу.

Сообщается, что самолёт упал в черте города. Информации о пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что пожарная служба подтверждает факт крушения самолёта в муниципалитете Виньеду в Бразилии.