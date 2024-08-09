Акула напала на 15-летнюю девушку в Карибском море

Школьница из США поехала отдыхать во время каникул и пережила нападение акулы. Об этом сообщает Aspen Times.

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Семья Карлсонов из Аспена, отдыхавшая летом в Белизе, отправилась на дайвинг-тур по Карибскому морю. Все участники экскурсии, включая 15-летнюю Аннабель, успешно погрузились со снаряжением, чтобы посмотреть на кораллы. После этого девушка поднялась на борт, сняла водолазный костюм и прыгнула в воду, чтобы поплавать перед возвращением на берег. В этот момент на Аннабель напала акула.

Девушка сумела отбиться от хищницы и выбраться из воды. Однако во время борьбы с акулой она сильно пострадала. Экстренные службы сработали оперативно: девушку на вертолете доставили в медицинский центр города Белиз. Там врачам удалось стабилизировать ее состояние, несмотря на кровопотерю. Вскоре после этого пострадавшую перевезли в США, где ей оказывают помощь.

Аннабель находится в сознании, однако у нее впереди долгий путь к восстановлению. Друзья семьи открыли сбор средств, чтобы помочь Карлсонам оплатить расходы на лечение дочери.

Ранее сообщалось, что в Австралии врачи не смогли пришить серферу ногу, которую он потерял в схватке с белой акулой. Конечность через некоторое время после атаки вынесло на пляж. Ее положили на лед и отправили в больницу вслед за хозяином